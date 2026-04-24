На Киевщину надвигается опасность — предупреждение синоптиков
В ближайшую ночь на Киевщине ожидается резкое снижение температуры.
Синоптики предупредили об опасности жителей всей Киевской области. Ожидается заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до 3 градусов мороза.
Об этом говорится в сообщении «Укргидрометцентра».
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 25 апреля на поверхности грунта заморозка 0-3°. І уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.
Напомним, синоптик сообщила, что в ближайшие выходные погода в Украине теплая не будет — ожидаются мокрый снег, холодный ветер и осадки. Дневная температура тоже будет ниже обычной для конца апреля.
Ранее сообщалось, что в Харькове выпал снег. В Украине 24 апреля температурный режим значительно снизится, а в отдельных регионах выпадет мокрый снег.