На Киевщину надвигается опасность — предупреждение синоптиков

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеоявлениях

Синоптики предупредили об опасности жителей всей Киевской области. Ожидается заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до 3 градусов мороза.

Об этом говорится в сообщении «Укргидрометцентра».

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 25 апреля на поверхности грунта заморозка 0-3°. І уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик сообщила, что в ближайшие выходные погода в Украине теплая не будет — ожидаются мокрый снег, холодный ветер и осадки. Дневная температура тоже будет ниже обычной для конца апреля.

Ранее сообщалось, что в Харькове выпал снег. В Украине 24 апреля температурный режим значительно снизится, а в отдельных регионах выпадет мокрый снег.