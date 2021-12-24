На киевском озере женщина во время катания на коньках провалилась под лед (видео)

Потерпевшую удалось спасти.
В Киеве на озере Тельбин из воды вытащили женщину, которая провалилась под лед, когда каталась на коньках.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.
Инцидент произошел 24 декабря. На место происшествия сразу отправились спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части.
С помощью гидрокостюма бойцам удалось спасти женщину. Сообщается, что потерпевшая провалилась под лед во время катания на коньках.
Пострадавшую переправили на берег и передали бригаде скорой помощи.
Напомним, ГСЧС предупредила об опасности замерзших водоемов. По данным службы, с начала декабря в Украине утонул уже 31 человек, трое из которых – дети.
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