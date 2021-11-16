На Кипре во время отдыха задержали мужчину, который хотел продать в секс-рабство двух украинок

На Кипре во время отдыха задержали мужчину, который хотел продать в секс-рабство двух украинок

Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

На Кипре во время отдыха задержали 31-летнего жителя Житомира, который хотел продать в секс-рабство двух женщин из Ровненской области, и год скрывался от полиции в Дании.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровненской области.

По данным следствия, в феврале 2020 года 31-летний уроженец Житомира завербовал на работу двух жительниц Ровненской области. Девушек он планировал продать в секс-рабство в одну из стран Европы. Обе потерпевшее находились в сложном материальном положении, а потому согласились уехать за границу. Однако правоохранители разоблачили схему торговли людьми.

Тогда подозреваемый сбежал из Украины и скрывался в Дании, где живет его сожительница. Его объявили в международный розыск. В ноябре 31-летний подозреваемый уехал в город Ларнаку на Кипре на отдых. Там его задержали и экстрадировали в Украину. Подозреваемый доставлен в Ровно. Ему инкриминируется часть 2 статьи 149 УК Украины. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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