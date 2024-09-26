На Кировоградщине инструктор избил военного на полигоне: детали

С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу.

В Кировоградской области сотрудники ГБР возбудили уголовное производство по факту избиения военнослужащего на учебном полигоне.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Инцидент произошел 17 сентября 2024 года. Во время занятий по огневой подготовке между инструктором и одним из курсантов возник конфликт. Чиновник побил военного примером автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу.

В ГБР возбудили производство по части 5 статьи 426-1 "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет.

Пострадавший солдат/Фото Суспільне Кропивницький

Напомним, что в городе Смела в Черкасской области разразился скандал из-за избиения военнослужащего Анатолия Гончаренко, находившегося на лечении после контузии.

По данным СМИ, избил ветерана местный житель Вадим Долотенко, дважды привлекавшийся к уголовной ответственности и которого называют "уголовным авторитетом". После того, как мужчина, избивший военного задержала полиция, он записал видео с извинениями за совершенное.

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