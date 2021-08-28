На Кировоградщине машинист проигнорировал обращение дежурного по станции: его тело нашли без признаков жизни

На Кировоградщине машинист проигнорировал обращение дежурного по станции: его тело нашли без признаков жизни

В течение всего летнего сезона железнодорожники от юга до севера, от востока до запада страны сообщали о невыносимых условиях труда.

На Кировоградщины на рабочем месте умер машинист Николай Мельник 1968 года рождения.

Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец.

"По предварительной информации, во время движения в направлении станции "Знаменка", машинист проигнорировал обращение дежурного по станции "Королевка". Тогда был вызван помощник машиниста Александр Овечкин, который нашел машиниста в кабине без признаков жизни, после чего применил экстренное торможение", — написал он на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в течение всего летнего сезона железнодорожники от юга до севера, от востока до запада страны сообщали о невыносимых условиях труда, о кабинах электровозов, раскаленных до 45-50 градусов по Цельсию.

Согласно ГОСТу 12.1.005 -88 температура в кабине должна быть в пределах 22-24 градусов.

Сами работники отмечают, расположенные в кабинах приборы не выдерживают перегрева. Не первый год трудовые коллективы депо, Свободный профсоюз железнодорожников Украины бьют тревогу из-за того, что каждый сезон на рабочем месте в кабинах погибают машинисты. Таких нагрузок, перегревов не выдерживает даже здоровое сердце.

Напомним:

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