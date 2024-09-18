На Кировоградщине мошенник выдурил 1 млн гривен у матери героя, погибшего на войне

В Кировоградской области полицейские задержали циничного мошенника, который обманул мать погибшего воина на 1,1 млн грн.

Об этом передают пресс-службы Нацполиции и Кировоградской областной прокуратуры.

Организатором схемы есть 46-летний житель Кировоградской области. Зловисчик звонил по телефону родственникам погибших и, представляясь подполковником ВСУ, заставлял убитых горем родных отдавать часть посмертных выплат.

Во время телефонного разговора мошенник оказывал психологическое давление на пострадавших, уверяя, что перечислит эти деньги на войско. В случае отказа злоумышленник применял угрозы и устрашения.

В частности, он выманил деньги у матери Героя, который защищал Марьинку и погиб еще в декабре 2022 года.

Аферист убедил ее, что именно он ускорил государственные выплаты, а также необходимость предоставления части средств для помощи ВСУ. Таким образом он завладел более чем 1 млн гривен, которые были у потерпевшей.

Правоохранители разоблачили вора "на горячем" во время получения очередной части денег в сумме 300 тыс гривен, которые найдены у него в автомобиле.

Изъятые деньги

Мужчина задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Днепре произошел просто ужасающий случай цинизма и мошенничества. В моргах мужчины похищали мобильные телефоны погибших военных и через онлайн-банкинг списывали деньги.

Среди пяти фигурантов – работник морга, ІТшник и криминальный авторитет.

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