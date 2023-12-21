На Кировоградщине мужчина придумал способ, как избежать мобилизации: сам пришел в ТЦК — как это закончилось

В Кировоградской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако не хотел мобилизоваться, а потому купил справку ВВК о непригодности к военной службе.

Об этом говорится в приговоре Маловисковского районного суда Кировоградской области.

По данным суда, мужчина в Сети купил справку ВВК о непригодности к военной службе. В январе 2023 года мужчина пришел в военкомат с фальшивой справкой. Тогда его исключили из военного учета. Однако впоследствии жителя Кировоградщины разоблачили.

"Своими действиями обвиняемый совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 358, ст. 336 УК Украины, которые квалифицируются как использование заведомо подложного документа и уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период", — указано в материалах суда.

В ходе досудебного расследования мужчина заключил соглашение со следствием и признал себя виновным.

Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст. 358, ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок на 3 года испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Черниговской области родственники посоветовали мужчине отказаться от мобилизации и его осудили.