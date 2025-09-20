На Кировоградщине мужчина во время проверки документов стрелял в полицейских, есть раненые

Пистолет / © Freepik

Реклама

В Кировоградской области в селе Песчаный Брод мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов, двое правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области.

«Сообщение о стрельбе поступило в 16:03. В с. Песчаный Брод Новоукраинского района во время проверки документов у местного жителя он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — ранение в руку», — говорится в сообщении.

Реклама

Сейчас продолжаются активные мероприятия по розыску и задержанию мужчины, который открыл огонь, а в области введена специальная полицейская операция.

Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Змиев на Харьковщине работник ТЦК получил ножевыеранения во время проверки военно-учетных документов у 41-летнего местного жителя.