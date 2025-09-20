- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 481
- Время на прочтение
- 1 мин
На Кировоградщине мужчина во время проверки документов стрелял в полицейских, есть раненые
Двое правоохранителей получили ранения во время стрельбы в селе Песчаный Брод.
В Кировоградской области в селе Песчаный Брод мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов, двое правоохранителей получили ранения.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области.
«Сообщение о стрельбе поступило в 16:03. В с. Песчаный Брод Новоукраинского района во время проверки документов у местного жителя он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — ранение в руку», — говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются активные мероприятия по розыску и задержанию мужчины, который открыл огонь, а в области введена специальная полицейская операция.
