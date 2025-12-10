На Кировоградщине психолог детсада пытала ребенка: шокирующие подробности

Ребенок / © Freepik

В Голованевском районе Кировоградской области 25-летнему психологу одного из дошкольных учреждений сообщено о подозрении в систематическом физическом и психологическом насилии над шестилетним ребенком.

Об этом сообщила полиция Кировоградской области в Facebook.

По данным следствия, женщина, пользуясь авторитетом взрослого, наносила ребенку физическую боль и угрожала наказаниями в случае «непослушания». Судебная психологическая экспертиза подтвердила, что такие действия вызвали у малолетнего страх, потерю чувства безопасности, тревожность и другие эмоциональные нарушения.

Подозреваемая проходит по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование осуществляет Голованевский районный отдел полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

