Украина
264
1 мин

На Кировоградщине психолог детсада пытала ребенка: шокирующие подробности

Шестилетний воспитанник Голованевского детсада стал жертвой систематического насилия со стороны психолога.

Наталия Магдык
Ребенок

Ребенок / © Freepik

В Голованевском районе Кировоградской области 25-летнему психологу одного из дошкольных учреждений сообщено о подозрении в систематическом физическом и психологическом насилии над шестилетним ребенком.

Об этом сообщила полиция Кировоградской области в Facebook.

По данным следствия, женщина, пользуясь авторитетом взрослого, наносила ребенку физическую боль и угрожала наказаниями в случае «непослушания». Судебная психологическая экспертиза подтвердила, что такие действия вызвали у малолетнего страх, потерю чувства безопасности, тревожность и другие эмоциональные нарушения.

Подозреваемая проходит по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование осуществляет Голованевский районный отдел полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Калуше на Прикарпатье 32-летняя горе-мать подозревается в убийстве собственного трехлетнего ребенка.

264
