На Кировоградщине разразился скандал – гости кафе танцевали под российскую "Калинку-малинку"

В кафе в Кировоградской области посетители развлекались под российскую "Калинку-малинку".

В городе Александрия, что на Кировоградщине, разразился скандал из-за российской музыки. Так, в кафе-баре гости веселились и танцевали под русскую песню "Калинка-малинка".

Об этом "Суспільному" рассказала спикер полиции области Виталина Бевзенко.

По ее словам, это событие полиция зарегистрировала 20 октября.

"Установили, что это было не во время комендантского часа. По факту публичной трансляции русскоязычного контента полиция проводит проверку. По ее результатам материалы будут направлены уполномоченному по защите государственного языка", — прокомментировала Бевзенко.

Журналисты также пообщались по телефону с администратором заведения.

"Диджей рассказал, что эту песню заказал военный. Он подошел к нему и сказал, что у брата день рождения, и хочет сделать своеобразный подарок ему. Диджей не хотел отказывать военному. Когда я услышал, что звучит русская песня, я подбежал к диджею и выключил эту песню. Эта песня даже не звучала до конца. Больше такого не произойдет. Я поговорил с диджеем. В нашем списке только зарубежные и украиноязычные песни, можете проверить", — рассказал администратор.

Верховная Рада 19 июня 2022 года приняла законопроект, запрещающий российскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Ответственность за нарушение – штраф.

Напомним, в Запорожье произошел новый скандал из-за российской музыки. Выехавшая с оккупированных территорий женщина сделала замечание посетителям из-за песен российской исполнительницы Ирины Аллегровой (видео).

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