На Кировоградщине родные не смогли вызвать скорую военную – он умер: появились новые подробности

В селе Смолино, Кировоградской области, скончался тяжело раненный на фронте 46-летний военный, не дождавшийся приезда медиков. По словам родственников, врачи просто отказались ехать на вызов. Дмитрий Заика умер на руках у матери. Родные ветерана считают, что его убила небрежность и безразличие врачей.

Об этом пишет Telegraf.

Дмитрий Заика защищал страну с первых дней полномасштабного вторжения РФ, был тяжело ранен, но умер от сердечного приступа дома.

Когда оккупанты начали полномасштабное наступление на Украину, Дмитрий Заика вместе с сыном Александром пошел добровольцем на фронт. До этого мужчина не имел никакого отношения к войску, большую часть жизни он работал на шахте. Дмитрий воевал в составе 178-го батальона 121-й отдельной бригады Территориальной обороны ВСУ, где исполнял обязанности командира отделения управления.

Военный Дмитрий Заика / Фото: Евгений Завгородний

"13 мая 2023 года отец был тяжело ранен, враг сбросил с дрона взрывчатку на позиции, а осколки повредили ему легкие. После лечения и реабилитации отец снова воевал, списали его по состоянию здоровья (по совокупности травм дали ІІ группу) всего два месяца назад", — рассказал сын Александр.

Дмитрию стало плохо 9 апреля, на помощь ему бросилась мать, пыталась привести в сознание – делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Позже к спасению присоединились соседи, потому что вызвать скорую родным ветерана не удалось.

По словам родных военного, местная скорая отказалась приезжать. Диспетчеры сказали звонить в Малую Виску или Кропивницкий.

"От нас это 40 и 80 км соответственно, а до нашего пункта экстренной помощи — 300 метров, они могли дойти пешком. В конце концов, примерно через пол часа из соседнего села Хмелевое приехала "буханка", в которой и нечем было оказывать помощь. Я был на месте, когда врачи спускались, а отец уже умер", — рассказал Александр.

Когда Александр наведался в местную больницу, по его словам, медики были на месте, новенькая скорая Renault, оснащенная всем необходимым, тоже. А после огласки ситуации, скорая стала приезжать на вызов через две минуты.

Александр добавил, что причиной смерти отца указана сердечная недостаточность, а по словам патологоанатома, мужчину можно было спасти.

Журналисты "Громадського" пообщались с Николаем Дударчуком, директором КНП "Смолинская медико-санитарная часть", куда также обращались родные Дмитрия. Он пояснил, что "экстренная неотложная помощь сплошь и рядом не выполняет свои обязанности", поэтому время от времени на вызовы выезжает фельдшер, дежурящий в приемном отделении.

Дударчук рассказал, что на момент обращения близких Дмитрия Заики медик оказывала помощь человеку с гипертоническим кризом, а водителя не было на месте. Впоследствии они якобы съездили к пациенту, но по прибытию на место их не пустили.

Директор медико-санитарной части говорит, что существует проблема в системе экстренной медицины, потому что вызовы по области идут через диспетчера в Кропивницком, который решает, в каком случае направлять бригаду.

Родные Дмитрия не обращались в правоохранительные органы, хотя считают, что ветерана фактически убили халатность и безразличие людей в белых халатах.

За неоказание помощи больному медицинским работником без уважительных причин предусмотрена уголовная ответственность по ст. 139 УК Украины. Наказанием за это в случае смерти пациента может стать ограничение свободы сроком до четырех лет или лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Тернопольской области мужчина загадочно умер после визита в ТЦК – соседи рассказали об удивительных обстоятельствах.

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