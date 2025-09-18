ТСН в социальных сетях

На Кировоградщине школьницу жестоко изнасиловал незнакомец: она просила помощи

Мужчина пообещал ребенку помочь найти ей работу, однако изнасиловал школьницу.

На Кировоградщине мужчина изнасиловал ребенка / © Freepik

В Кировоградской области к 10 годам и 6 месяцам приговорили мужчину, который изнасиловал малолетнюю школьницу. Девочка сбежала из дома после ссоры с мамой, а взрослый пообещал ей помочь найти работу.

Об этом говорится в приговоре Маловисковского районного суда Кировоградской области.

Осужденный изнасиловал девочку

По данным следствия, подозреваемый — судимый за нанесение тяжких телесных повреждений и незаконную вырубку леса.

Мужчина в апреле 2024 года возле одной из школ увидел малолетнюю девочку. Она попросила его подвезти в соседнее село. Мужчина согласился и ребенок сел в салон его авто. Впоследствии мужчина жестоко изнасиловал девочку. Школьница, воспользовавшись моментом, убежала от него.

Что рассказал подозреваемый

На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что подобрал девочку на улице. Она «попросила помощи найти ей работу, так как она поссорилась со своей матерью». Однако вместо помощи — он изнасиловал ребенка.

«Обвиняемый указал, что раскаивается, что посадил малолетнюю в машину и очень сожалеет о том, что совершил данное преступление. Если бы потерпевшая присутствовала в судебном заседании, то извинения попросил бы», — говорится в материале суда.

Психолог, который общался с жертвой, рассказал, что ребенок коммуникабельный и идет на контакт. Однако когда они заговорили о том, что произошло — ребенок стал тревожиться и стрессовать.

Приговор суда

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины и приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также его внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

