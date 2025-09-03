ТСН в социальных сетях

Украина
140
1 мин

На Кировоградщине в результате удара повреждены 17 домов, пять человек ранены

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Знаменку возросло до пяти. Всем раненым медики оказывают помощь, их жизни ничего не угрожает.

Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

Начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что в результате вражеской атаки повреждены 17 жилых домов, один из них разрушен.

Населённые пункты общества, которые оставались без электроснабжения, уже подключены к сети. На месте продолжают работу спасатели, полицейские и коммунальные службы. Обследование территории продолжается.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза .

