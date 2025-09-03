- Дата публикации
На Кировоградщине в результате удара повреждены 17 домов, пять человек ранены
Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Знаменку возросло до пяти. Всем раненым медики оказывают помощь, их жизни ничего не угрожает.
Начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что в результате вражеской атаки повреждены 17 жилых домов, один из них разрушен.
Населённые пункты общества, которые оставались без электроснабжения, уже подключены к сети. На месте продолжают работу спасатели, полицейские и коммунальные службы. Обследование территории продолжается.
