На Кировоградщине затопило приют для животных: в вольерах заблокировано почти 200 собак (фото)

Затопленное убежище / © скрин с видео

В Кропивницком сильные дожди и внезапное потепление привели к затоплению приюта для животных. В вольерах сейчас остаются почти 200 собак, а вода уже подступает к помещениям заведения.

Об этом сообщила волонтерская организация «Счастливый пес» в Facebook.

По словам зоозащитников, вода из лесных массивов и окружающих территорий залила вольеры в кропивницком приюте для животных. В некоторых секциях уровень воды поднялся настолько, что подтопило даже будки для собак. Добраться до отдаленных вольеров, чтобы накормить животных, сейчас возможно только через поля, и перевезти корм с помощью тачки почти нереально.

Волонтеры отмечают, что резкое потепление создало угрозу полного затопления приюта: вода уже подступает к дверям здания, а внутри помещения появляется плесень и частично разрушается. Существует риск, что в ближайшее время подтопит и комнаты, где содержат животных с инвалидностью.

Работники заведения сообщают, что если уровень воды продолжит подниматься, им придется открывать вольеры. При этом они отмечают, что за более чем десять лет работы приют почти не получил помощи от городских властей и весь уход за территорией ведется за свой счет.

Зооволонтеры уже обратились за поддержкой в Главное управление ГСЧС Украины в Кировоградской области с просьбой предоставить насосы для откачки воды, ведь работники не могут добраться до части территории.

Руководство приюта также обратилось в Кропивницкий городской совет с просьбой помочь техникой для откачки воды, а также с вывозом мусора, обеспечением поддонов и досок для поднятия пола в вольерах и новыми будками для собак.

