На Кировоградщине зверски убили 16-летнюю девушку: полиция раскрыла подробности
Тело 16-летней девушки в Светловодске обнаружили родственники, которые и сообщили в полицию.
В Светловодске полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, которую родственники обнаружили с ножевыми ранениями в съемной квартире.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Полицейские Кировоградской области установили причастность местного жителя к жестокому убийству несовершеннолетней.
«16-летнюю девушку с ножевыми ранениями без признаков жизни родственники обнаружили в съемной квартире в городе Светловодск. В результате комплексной работы полицейские установили причастность к совершению преступления местного жителя», — говорится в сообщении правоохранителей.
Мужчина задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщен о подозрении. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство).
Следователи уже направили ходатайство в суд по избранию подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
