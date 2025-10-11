На Кировоградщине зверски убили 16-летнюю девушку: полиция раскрыла подробности

Мужчина задержан / © pixabay.com

В Светловодске полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, которую родственники обнаружили с ножевыми ранениями в съемной квартире.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Полицейские Кировоградской области установили причастность местного жителя к жестокому убийству несовершеннолетней.

«16-летнюю девушку с ножевыми ранениями без признаков жизни родственники обнаружили в съемной квартире в городе Светловодск. В результате комплексной работы полицейские установили причастность к совершению преступления местного жителя», — говорится в сообщении правоохранителей.

Мужчина задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщен о подозрении. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство).

Следователи уже направили ходатайство в суд по избранию подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

