"На кислородной поддержке, тяжелые и интубированные": на Волыни младенцы после крестин попадают в больницу из COVID-19

"На кислородной поддержке, тяжелые и интубированные": на Волыни младенцы после крестин попадают в больницу из COVID-19

В инфекционной больнице с коронавирусом находятся 26 детей, в том числе младенцы.

В Волынской областной младенцы на крестинах и после посещения родственников подхватывают коронавирус и оказываются в больнице.

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Об этом сообщают "Волынские новости".

Как сообщила исполняющая обязанности руководителя Волынской областной инфекционной больницы Галина Морочковская, в инфекционной больнице сейчас коронавирус лечат или находятся с подозрением 26 детей.

Из них 15 имеют положительный тест на коронавирус, остальные – с подозрением. 10 детей, которые находятся на лечении, имеют возраст – до года. Самому маленькому пациенту всего 8 дней.



В Волынской областной детской больнице есть такие дети с коронавирусной инфекцией, которым буквально несколько недель.



"У нас есть дети, которым 14 дней, 18 дней и которые находятся в реанимации. Мы выписываем здорового ребенка после рождения, приходят родственники, делают крестины и они к нам едут уже с подхваченным ковидом, все на кислородной поддержке есть и тяжелые, интубированные", – рассказала глава областного медицинского объединения защиты материнства и детства Ирина Горавская.

Напомним, что в областном перинатальном центре в Ивано-Франковске 9 ноября скончалась 35-летняя беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус. Медикам удалось с помощью кесарева сечения спасти младенца, сейчас ребенок в тяжелом состоянии.

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