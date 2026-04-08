На Полтавщине нашли захоронение, которому около 1600 лет. Фото: Центр охраны и исследований памятников археологии

На Полтавщине во время подготовки нового места для захоронения на сельском кладбище случайно обнаружили древнее захоронение, которому около 1600 лет. Неожиданная находка открыла артефакты черняховской культуры.

Об этом сообщил Центр охраны и исследований памятников археологии.

«Жители Полтавщины во время подготовки свежего места для захоронения случайно наткнулись на еще более древнее. И судя по предметам — очень интересное! Именно так, на обычном сельском кладбище случайно был найден редкий комплекс гончарной посуды черняховской культуры и остатки захоронения», — говорится в сообщении.

Среди обнаруженного — несколько человеческих костей и три керамических изделия, в частности, небольшой выпуклобокий серый горшок с шамотом, фрагменты тонкостенной серой тарелки (которая нуждается в реставрации), а также редкая большая чернолощеная «треугольная» ваза.

Специалисты объясняют, что посуда черняховской культуры делилась на кухонную, столовую и предназначенную для хранения. Обнаруженная «треуголка», вероятно, относится к столовому типу. Такие изделия чаще находят именно в захоронениях, чем на поселениях, что может свидетельствовать об их ритуальном назначении.

По словам исследователей, подобные сосуды с плоским венцом и тремя ушками характерны для черняховской культуры. В то же время их форма и декор имеют особенности, которые отличают их от бытовых изделий.

Предварительный антропологический анализ, проведенный Андреем Артемьевым, показал, что захоронение принадлежит мужчине возрастом около 45 лет. Дальнейшие исследования продолжаются.

Находки передали в Центр археологии благодаря местным жителям — Александру Кобизскому и его дочери Юлии.

В Центре также отмечают, что в окрестностях Большой Обуховки уже известны поселения черняховской культуры: одно открыли в 1970-х годах, другое — в 2010-х. Вероятно, обнаруженное захоронение связано с этими памятниками.

Кроме того, рядом в пределах того же кладбища расположен курган, в котором, по предположениям исследователей, также могут быть захоронения позднеримского времени. Первые признаки грунтового могильника уже зафиксированы.

