На кладбище в Ивано-Франковске закупят электросамокаты и велосипеды — горожане отреагировали

В ближайшее время городское кладбище Ивано-Франковска получит новый транспорт, а именно электросамокаты и велосипеды. Транспорт вскоре появится на кладбище. Его можно будет взять на прокат. На новость уже отреагировали горожане.

Новость о закупке электросамокатов на кладбище в Ивано-Франковске сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По словам мэра, его профильный заместитель Михаил Смушак проработает вопросы дорожных знаков и автобуса, которые также планируется запустить на кладбище.

"Получаю очень много сообщений о том, что трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат", — сообщил Руслан Марцинкив.

По словам городского головы, делается так, "чтобы люди могли посещать могилы родных без помех".

"Также профильный заместитель Михаил Смушак прорабатывает вопросы дорожных знаков и автобуса. Он также будет, но немного погодя, потому что еще продолжаются переговоры с банком", — добавил он.

На новость об электротранспорте и автобусе на кладбище Ивано-Франковска отреагировали пользователи соцсети.

"После дождя там катера можно пускать", — прокомментировала сообщение мэра одна из горожан.

Поступило замечание и относительно передвижения электросамокатами пожилых людей.

"Трудно передвигаться именно старикам я себе просто не могу представить как они будут ездить на электросаиокатах. Вы что шутите или это снова кто-то какой-то тендер выиграл. А знаки я что-то непонятная это где тоже на кладбище будете ставить. Все идеи берут из Европы сделайте как там", — комментирует пользователь.

Жители Ивано-Франковска предложили задействовать маленькие бусы, электрокары, а также подумать о благоустройстве дорожек, чтобы "люди не топились в грязи".

Тем временем на Черниговщине потерявшим жилье людям его отстроят иностранцы. Сначала они помогали украинцам деньгами на расстоянии, а затем решили, что в Украине понадобятся и их руки.

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