На "Книжном Арсенале" объявили самую красивую книгу Украины 2021 года

На "Книжном Арсенале" объявили самую красивую книгу Украины 2021 года

В этом году самые красивые книги выбирали шестой раз, церемония награждения состоялась на открытии Фестиваля в Киеве, а также транслировалась онлайн.

Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине и при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и фонда Buchkunst назвал победителей всеукраинского конкурса "Лучший книжный дизайн-2021".

Гран-При конкурса получила творческая мастерская "Аграфка" (Романа Романишин, Андрей Лесив) по книге "Куда и откуда" от Издательства Старого Льва. Это же издание победило в номинации "Детская книга". По правилам конкурса, книги-победители смогут представлять Украину в мировом конкурсе книжного дизайна Фонда "Buchkunst" и войдут в коллекцию "Самые красивые книги мира".

В номинации "Книга для чтения" победу одержало издание "Как строить на века. Архитектура вне времени", автор Кристофер Александер. Издательство "Основы". Артдиректорка Анна Копылова. Дизайн и верстка: Дмитрий Денищик, Екатерина Смолярова.

В номинации "Визуальная книга" победу одержал "НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. [Реконструкция уничтоженного в 1933 году" нарбутовской Сборника "]". Издательство Родовид. Дизайн: Numo Team (Саша Быченко, Алексей Сальников, Алина Белова, Олег Шедловський).

Фото: Олександр Попенко

Жюри не определило победителя в традиционных номинациях "Эксперимент" и "Утилитарная книга", вместо присудило две спецвидзнакы: "За фотокнигу" — книге "Лилии", автор Александр Чекменев, издательство MOKSOP, дизайн Калин Крузе/ФЛУУТ График-Дизайн. "За культурологическое исследование" — книге "Полеты во сне и наяву", "Национальный центр Александра Довженко" (Довженко-Центр), концепция издания, дизайн обложки, архитектоника книги, шрифтовой дизайн — Алена Соломадина, подбор иллюстраций — Елена Гончарук, Марина Скирда, верстка — Екатерина Большакова.

Жюри также определило финалистов конкурса:

Издание "Азбука от Маечки". Автора: Ила Варина, Ольга Штонда.

Издательство: Nebo BookLab Publishing. Дизайн обложки, иллюстрации, шрифтовой дизайн и архитектоника Ольга Штонда. Верстка: Антонина Миколенко.

Издание "Анґст". Автор Сергей Рафальский.

Издательство: Addenda Press. Дизайн: Ярослава Ковальчук. Иллюстрации: Ярослав Футимський.

Издание "Куда и откуда".

Издательство: "Издательство Старого Льва". Дизайн: творческая мастерская "Аграфка" (Романа Романишин, Андрей Лесив).

Издание "Кураторский пособие". Под редакцией О. Погребняк, Д. Чепурного, К. Яковенко.

Издано: ИЗОЛЯЦИЯ. Платформа культурных инициатив. Дизайн: Екатерина Лесив.

Издание "KYIV by Sergiy Maidukov". Сергей Майдуков.

Издательство: IST Publishing. Дизайн: Grafprom.

Издание "Лилии". Автор: Александр Чекменев.

Издано: MOKSOP. Дизайн: Калин Крузе/ФЛУУТ График-Дизайн

Издание "НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. [Реконструкция уничтоженного в 1933 году" нарбутовской Сборника "]".

Издательство: "Родовид". Дизайн: Numo Team (Саша Быченко, Алексей Сальников, Алина Белова, Олег Шедловський).

Издание "Полеты во сне и наяву".

Издано: "Национальный центр Александра Довженко" (Довженко-Центр). Концепция издания, дизайн обложки: Алена Соломадина. Подбор иллюстраций: Елена Гончарук, Марина Скирда. Архитектоника книги: Алена Соломадина. Верстка: Екатерина Большакова. Шрифтовой дизайн: Алена Соломадина.

Издание "Постоянное место жительства". Авторы: Павел Маков и Сергей Жадан.

Издательство: IST Publishing. Дизайн: 3Z Studio.

Издание "Страсть". Автор: Джанет Уинтерсон.

Издательство: "Вавилонская библиотека". Концепция издания, дизайн обложки, иллюстрации, концепция: Богдана Давидюк. Архитектоника книги, верстка, шрифтовой дизайн: Владимир Гавриш.

Издание "Выработка присутствия. Чем выше значение не может передать". Автор: Ганс Ульрих Ґумберхт.

Издательство: IST Publishing. Дизайн обложки: 3Z Studio.

Издание "Русла запястий". Автор: Ольга Ольховая.

Издательство: "Издательство" Саммит-Книга "". Дизайн и верстка: Романа Рубан. Фотографии: пленка Юлиана Паранько. Куратор проекту Юлия Лактионова.

Издание "Как строить на века. Архитектура вне времени". Автор: Кристофер Александер.

Издательство: "Основы". Артдиректорка Анна Копылова. Дизайн и верстка: Дмитрий Денищик, Екатерина Смолярова.

Всего на конкурс "Лучший книжный дизайн-2021" было подано 227 книг. В состав жюри в этом году вошли: Ян Венцель (Лейпциг, Германия), Йонас Фьоґели (Цюрих, Швейцария), Оксана Баршинова, Варвара Перекрест, Кирилл Ткачев, Нина Кудинова, Глеб Капориков (Украина).

Партнером конкурса выступила Компания Visa, которая подготовила подарок для обладателя гран-при — MacBook Air, а также ценные призы победителям категорий и спецпризов.

Ценные подарки финалистам конкурса подарили Международный фотобанк Depositphotos и Resident_books, официальный представитель издательства TASCHEN в Украине.

Для обладателя гранпри Goethe-Institut в Украине дарит покрытие транспортных расходов для посещения Франкфуртской книжной ярмарки для человека, который сделал наибольший вклад в художественное воплощение книжки-победителя, а также 6-дневный входной билет на Франкфуртскую книжную ярмарку для издателя или дизайнера.

Медиапартнер конкурса — Telegraf.Design. Образовательный партнер конкурса — Projector.

Посольство Швейцарии в Украине и City of Leipzig являются партнерами конкурса, которые организовали участие международных членов жюри.

Трансляцию церемонии обеспечила Компания МEGOGO при поддержке Компании Visa.

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