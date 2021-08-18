На кофе в Борислав. Миллионерша из Львовщины мечтала о кофеварке

Борислав - небольшой городок на юге Львовщины, который раскинулся в предгорье украинских Карпат.

Именно в городе, хорошо известном по творчеству писателя Ивана Франко, 12 августа родилась новая украинская миллионерша. Оказалось, что давно единственной мечтой Натальи была кофеварка.

Как и везде на Львовщине, в Бориславе очень любят пить кофе и семья Натальи - яркий тому пример. "Мы кофеманы. Утром просыпаемся от аромата кофе. В обед, если все дома есть, снова собираемся за кофе. И вечером мы опять же пьем кофе. У нас всегда открыты двери для друзей. С порога уже все кричат: "Включай чайник! Хотим кофе", - с улыбкой рассказывает свою историю Наталья.

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Вместе с мужем Михаилом она воспитывает двоих детей - 11-летнюю дочь Юлию и 5-летнего сына Богдана. Женщина находится в декретном отпуске, но это не мешает ей всегда находить интересное дело, которое приносит дополнительный доход. Говорит, сегодня это не составляет труда, ведь женщины в декрете могут работать через Интернет. Таким образом Наталья продает бижутерию онлайн, не забывая при этом уделять время семейным хлопотам. Муж Михаил - электрик, а кроме того, как говорит его жена, "мастер на все руки". Поэтому все для дома он делает сам.

Обычный будничный день 12 августа для этой семьи перевернул все с ног на голову. Женщина до сих пор не может поверить в то, что произошло.

"Наша семья любит маленькие путешествия на автомобиле. А поскольку сейчас готовимся к школе, то по дороге всегда заезжаем в крупные магазины. В Эпицентр мы приезжаем при каждой возможности. Потому что он большой и там всегда все есть", - говорит Наталья.

Во время одной из таких поездок ее семья и стала неожиданно для себя владельцами заветного миллиона. Как вспоминает Наталья, в тот день они заехали в два "Эпицентра" - в Стрые и Львове на ул.Стрыйская. "Львовский" чек и оказался счастливым. Однако об этом женщина узнала не сразу. Да и вообще, говорит, если бы не дочь - то ничего не произошло бы. "Даже не помню, что именно мы тогда покупали. Точно брали некоторые вещи для школы, но в целом - просто присматривались и "приценивались" к разным вещам для дома. По сути, это дочь выиграла. Она проявила инициативу и зарегистрировала два чека. По первому выиграла 100 грн, а второй принес целый миллион", - рассказывает Наталья.

Когда дочь сказала, что выиграла миллион, мать не восприняла ее слова всерьез. Только когда позвонил представитель “Эпицентра”, стало понятно, что выигрыш реален, делится своими мыслями Наталья: "Я никогда ничего в жизни не выигрывала и даже говорила: ну хотя бы какую-то бумагу когда-нибудь выиграла. И чтобы вот так выиграть миллион - честно, до сих пор не верится".

Как говорит Наталья, ее семья имеет достаточно скромные желания. "У меня давно была мечта - купить кофеварку. Уже давно не могу собрать себе на нее, потому что всегда деньги нужно потратить на другие, более насущные потребности. Кто-то хочет "айфоны", а я давно очень хотела кофеварку", - смеется женщина. Теперь, говорит, сможет приобрести не только лучшую в "Эпицентре" кофеварку, но и осуществить мечты других членов семьи! Например, дочь хочет новый хороший портфель.

Женщина признается, что о большем сейчас думать даже немного страшно и необычно: "Мы всегда реалистично смотрим на мир и никогда не ждем от него чудес. Мы привыкли все получать только через собственный труд. Поэтому о таких больших деньгах сейчас даже немного страшно думать".

Тем не менее женщина надеется, что благодаря выигрышу удастся наконец привести в порядок дом, в котором проживает семья. С тех пор как он был приобретен 5 лет назад, семья понемногу вкладывает в его обновление, но денег, как говорит Наталья, всегда не хватает, чтобы довести дело до конца. Большинство дел откладывается на годы. Благодаря выигрышу семья сможет приобрести все необходимое для обновления семейного дома, а дети и родители супругов - наконец переехать в свои новые комнаты. Наталья же мечтает о совместных кофепитиях с друзьями и соседями в своем обновленном "доме мечты"!

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