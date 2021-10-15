На видео видно, как неизвестные в кровь бьют двух парней в форме. Действительно ли пострадавшие являются военными, где именно и когда произошел инцидент — пока неизвестно.

В Сети появилось видео, где неизвестные жестоко бьют и издеваются над двумя людьми в военной форме. Авторы видео утверждают, что инцидент произошел в Луцке.

В то же время волынская полиция проверяет достоверность этой информации. Правоохранители отмечают, что подобных инцидентов в Волынской области не было.

"Вечером и ночью была осуществлена тщательная проверка населенных пунктов, опрошено граждан: полицейские не обнаружили никаких признаков инцидента, что есть на видео. На линию 102 не поступало сообщений о такой драке. Поэтому заголовки о том, что это событие было в Луцке или на Волыни, не соответствуют действительности. Однако полиция в дальнейшем проводит проверку по факту, что есть на видео", — говорится в сообщении.

На видео видно, как неизвестные в кровь бьют двух парней в форме. После этого они заставили своих жертв встать на колени. При этом злоумышленники выкрикивали: "Буду каждого так находить", "Нацист, фашист", "Буду вас уничтожать, фашисты", "Это тебе не Восток", "На колени, фашист", "В глаза смотреть", "Буду убивать таких, как ты".

"На колени, фашист": неизвестные жестоко избили украинских военных - СМИ

Действительно ли пострадавшие являются военными, где именно и когда произошел инцидент — пока неизвестно.

Напомним, что в Торчине Волынской области возле остановки избили ветерана АТО. Несколько нетрезвых людей набросились на мужчину и стали его избивать после того, как он попросил от него отойти.

Впоследствии бойцы АТО/ООС разыскали мужчин ромской национальности, избивших их собрата. Те извинялись на коленях за избиение военнослужащего.

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