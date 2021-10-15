"На колени, фашист": неизвестные жестоко избили украинских военных — СМИ

На видео видно, как неизвестные в кровь бьют двух парней в форме. Действительно ли пострадавшие являются военными, где именно и когда произошел инцидент — пока неизвестно.
В Сети появилось видео, где неизвестные жестоко бьют и издеваются над двумя людьми в военной форме. Авторы видео утверждают, что инцидент произошел в Луцке.
В то же время волынская полиция проверяет достоверность этой информации. Правоохранители отмечают, что подобных инцидентов в Волынской области не было.
"Вечером и ночью была осуществлена тщательная проверка населенных пунктов, опрошено граждан: полицейские не обнаружили никаких признаков инцидента, что есть на видео. На линию 102 не поступало сообщений о такой драке. Поэтому заголовки о том, что это событие было в Луцке или на Волыни, не соответствуют действительности. Однако полиция в дальнейшем проводит проверку по факту, что есть на видео", — говорится в сообщении.
На видео видно, как неизвестные в кровь бьют двух парней в форме. После этого они заставили своих жертв встать на колени. При этом злоумышленники выкрикивали: "Буду каждого так находить", "Нацист, фашист", "Буду вас уничтожать, фашисты", "Это тебе не Восток", "На колени, фашист", "В глаза смотреть", "Буду убивать таких, как ты".
Действительно ли пострадавшие являются военными, где именно и когда произошел инцидент — пока неизвестно.
Напомним, что в Торчине Волынской области возле остановки избили ветерана АТО. Несколько нетрезвых людей набросились на мужчину и стали его избивать после того, как он попросил от него отойти.
Впоследствии бойцы АТО/ООС разыскали мужчин ромской национальности, избивших их собрата. Те извинялись на коленях за избиение военнослужащего.