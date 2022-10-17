"На коленях умолял пропустить": оккупанты не выпустили мужчину с матерью с сердечным приступом на блок-посту на Запорожье

Из оккупированного Мелитополя оккупанты не выпускают людей даже в больницу и в тяжелом состоянии.

Житель оккупированного Мелитополя умолял на коленях оккупантов пропустить его через блок-пост в Васильевке, чтобы доставить больную мать в больницу.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Уже третью неделю на КПП "Василовка" жители Мелитополя и других оккупированных территорий не могут выехать в Запорожье. Люди неделями ждут в авто и каждую ночь наблюдают, как с оккупированных территорий в сторону Запорожья летят вражеские ракеты.

Некоторые жители не выдерживают долгих ожиданий и у них появляются проблемы со здоровьем. Так, одному из мужчин пришлось на коленях просить у оккупантов, чтобы его выпустили.

Как рассказывают очевидцы, мужчина из Мелитополя вез пожилую мать в Запорожье. После 6 дней ожидания у женщины случился сердечный приступ.

"Ее сын не выдержал. После всех неудачных попыток договориться с "главным" просто стал на колени и стал умолять, чтобы пропустили мать в больницу. Что вы думаете, эти твари отказали ему. "Еще раз такое шоу устроишь, поедешь со своей старухой назад в Мелитополь", — ответили ему. Первый раз у я видела, чтобы мужчина так унижался. Но что делает, если другого выхода нет..", — рассказала об увиденном одна из женщин, которая находилась на КПП.

Напомним, что 30 сентября Россия ракетами обстреляла Запорожье. Несколько из них попали по колонне гражданских автомобилей, ожидавших в очереди на выезде из города на временно оккупированную территорию. Погиб 31 человек, 88 получили ранения.

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