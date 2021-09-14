На коллектор попал бензин: в Кривом Роге на ходу загорелся спорткар стоимостью более одного млн гривен

На коллектор попал бензин: в Кривом Роге на ходу загорелся спорткар стоимостью более одного млн гривен

В результате происшествия никто не пострадал.

В Кривом Роге на ходу загорелся спортивный автомобиль. За считанные минуты от передней части спорткара ничего не осталось.

Об этом пользователи пишут в социальных сетях.

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Так, происшествие случилось вечером 13 сентября на перекрестке проспекта Металлургов и улицы героев АТО. Там на ходу загорелся тюнингованный автомобиль Toyota GT 86. Что именно стало причиной возгорания, сейчас неизвестно. Однако в результате происшествия полностью сгорела передняя часть спорткара.

"Товарищи владельца машины сообщили, что в этот проект было вложено около 40 000 долларов, превратившихся в пепел из-за патрубка, из которого на выпускной коллектор мог попасть бензин", — отметил автор публикации.

На месте работали следователи, а также спасатели. Устанавливаются все причины произошедшего.

Напомним, что 13-летняя жительница Херсона, которая находилась одна в квартире, получила ожоги из-за пожара. Инцидент произошел по улице Садовой.

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