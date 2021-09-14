На коллектор попал бензин: в Кривом Роге на ходу загорелся спорткар стоимостью более одного млн гривен

В результате происшествия никто не пострадал.
В Кривом Роге на ходу загорелся спортивный автомобиль. За считанные минуты от передней части спорткара ничего не осталось.
Об этом пользователи пишут в социальных сетях.
Так, происшествие случилось вечером 13 сентября на перекрестке проспекта Металлургов и улицы героев АТО. Там на ходу загорелся тюнингованный автомобиль Toyota GT 86. Что именно стало причиной возгорания, сейчас неизвестно. Однако в результате происшествия полностью сгорела передняя часть спорткара.
"Товарищи владельца машины сообщили, что в этот проект было вложено около 40 000 долларов, превратившихся в пепел из-за патрубка, из которого на выпускной коллектор мог попасть бензин", — отметил автор публикации.
На месте работали следователи, а также спасатели. Устанавливаются все причины произошедшего.
Напомним, что 13-летняя жительница Херсона, которая находилась одна в квартире, получила ожоги из-за пожара. Инцидент произошел по улице Садовой.