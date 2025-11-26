На Коломыйщине взрыв гранаты унес жизни двух человек: полиция устанавливает обстоятельства

На Коломыйщине взрыв гранаты унес жизни двух человек

21 ноября около 20:46 в селе Угорники, Отинийской общины на Коломыйщине, произошел взрыв в частном доме. В результате детонации гранаты Ф1 погиб 13-летний парень, а его отчим получил тяжелые ранения и через несколько дней скончался в медицинском учреждении.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Правоохранители установили, что взрыв произошел из-за незаконного хранения боеприпаса. 24-летний мужчина приобрел гранату Ф1 и хранил ее у себя по месту регистрации. Младший брат владельца нашел боеприпас и привел его в действие, что повлекло за собой трагедию.

Полиция задержала мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщила ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Коломыйская окружная прокуратура. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к сбыту взрывоопасных предметов.

Правоохранители напоминают: любые найденные или приобретенные взрывчатые предметы представляют смертельную опасность. В случае их обнаружения необходимо немедленно сообщать на линию "102".

