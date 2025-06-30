На Константиновском направлении прогнозируют бои за водохранилище – военный обозреватель

Клебан-Бычское водохранилище / © Википедия

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Стала известна ситуация на Константиновском направлении фронта.

Об этом информирует 30 июня 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .

Враг все же снова заскочил на окраине Попова Яра, пытается закрепиться. По Полтавке – без изменений.

У Русиного Яра наши воины сдерживают оккупантов.

В Яблоновке продолжается ад. Там российские военные концентрируют самые большие усилия, их очень тяжело сдерживать.

Также враг из Романовки и Зари пытается прорваться в Александро-Калиново и в обход села с востока, в сторону Клебан-Быцкого водохранилища.

Водохранилище – это серьезный природный барьер на южных подходах к Константиновке. При нем будут очень серьезные бои.

В районе Коптевого враг имел продвижение возле села, а также в направлении Новоторецкого.

На других участках преимущественно без изменений.

Уже традиционно, в последний возможный момент направление было усилено, и это приносит результаты – врага несколько затормозили. Уже нет километровых темпов в сутки.

Но происходящее северо-восточнее Торецкого - вызывает беспокойство.

Как и там замедлили продвижение врага, но ситуация очень угрожающая. Враг вышел на оперативное пространство в сторону Белой Горы и Александро-Шультиного.

Напомним, в Донецкой области враг взял высокий темп продвижения . И пока наши зарубежные партнеры делают вид, что как-то влияют на войну, на фронте у нас складывается очень плохая ситуация.

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Российские оккупанты вкладывают сейчас очень большие силы в нанесение максимальных разрушений, в продвижение любой ценой — то есть в возможность убедить всех в своем полном доминировании на поле боя.