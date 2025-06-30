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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Константиновском направлении прогнозируют бои за водохранилище – военный обозреватель

На Константиновском направлении фронта продолжаются ожесточенные бои – россияне снова пытаются прорваться в ключевых точках.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Клебан-Бычское водохранилище

Клебан-Бычское водохранилище / © Википедия

Стала известна ситуация на Константиновском направлении фронта.

Об этом информирует 30 июня 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .

  • Враг все же снова заскочил на окраине Попова Яра, пытается закрепиться. По Полтавке – без изменений.

  • У Русиного Яра наши воины сдерживают оккупантов.

  • В Яблоновке продолжается ад. Там российские военные концентрируют самые большие усилия, их очень тяжело сдерживать.

  • Также враг из Романовки и Зари пытается прорваться в Александро-Калиново и в обход села с востока, в сторону Клебан-Быцкого водохранилища.

  • Водохранилище – это серьезный природный барьер на южных подходах к Константиновке. При нем будут очень серьезные бои.

  • В районе Коптевого враг имел продвижение возле села, а также в направлении Новоторецкого.

  • На других участках преимущественно без изменений.

  • Уже традиционно, в последний возможный момент направление было усилено, и это приносит результаты – врага несколько затормозили. Уже нет километровых темпов в сутки.

  • Но происходящее северо-восточнее Торецкого - вызывает беспокойство.

  • Как и там замедлили продвижение врага, но ситуация очень угрожающая. Враг вышел на оперативное пространство в сторону Белой Горы и Александро-Шультиного.

Напомним, в Донецкой области враг взял высокий темп продвижения . И пока наши зарубежные партнеры делают вид, что как-то влияют на войну, на фронте у нас складывается очень плохая ситуация.

Российские оккупанты вкладывают сейчас очень большие силы в нанесение максимальных разрушений, в продвижение любой ценой — то есть в возможность убедить всех в своем полном доминировании на поле боя.

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