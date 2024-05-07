На кону – будущее государства и нации: Жорин о необходимости "отрицательной мотивации" для уклонистов

Он призвал власти работать над репутацией армии, здоровой пропагандой и социальными программами. Но в то же время напомнил украинциям об их обязанности – защищать страну.

Пока нет возможности мотивировать украинцев идти в армию только поощрениями. Ведь сейчас на кону – будущее всего государства и нации.

Такое мнение высказал экс-командир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Я много пишу о мобилизации, потому что это – одна из важнейших тем сегодня. Войско нуждается в людях, и во время войны это нормальный процесс.

Конечно, хотелось бы мотивировать людей защищать Украину от врага только поощрением. Однако, когда сложная ситуация, когда на карту поставлено будущее всего государства и нации – должна быть и положительная, и негативная мотивация", – говорит военный.

Он призвал власть работать над репутацией армии, здоровой пропагандой, социальными программами. Но в то же время считает, что для тех, кто помнит только о своих правах, и совсем забыл о своих обязанностях – должно быть "адекватное наказание" и "соответствующее отношение государства".

"В то же время, если человек принимает правильное решение – он должен знать, что государство о нем позаботится", – рассуждает Жорин.

Ранее офицер Морской пехоты Дмитрий Иванов рассказал, реально ли из уклониста сделать мотивированного воина.

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