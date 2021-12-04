На КПВВ на Донбассе граждане хотели за 500 грн пересечь линию разграничения без прохождения самоизоляции

На КПВВ на Донбассе граждане хотели за 500 грн пересечь линию разграничения без прохождения самоизоляции

В общей сложности были зафиксированы две попытки подкупа.

Движение в большинстве пунктов пропуска заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины. Ежедневно открыт только КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщают в МВД.

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"Работа всех КПВВ на линии разграничения начинается ежедневно с 08:00 и длится до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины", — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что для пересечения линии разграничения работает ежедневно только "Станица Луганская". Там за неделю на временно оккупированную территорию Украины прошли 6281 человек, а на контролируемую территорию — 5904 человека. В целом за последнюю неделю пассажиропоток уменьшился на 18%.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" боевики разблокировали движение в понедельник и пятницу. Линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 410 человек и 91 транспортное средство к временно оккупированной части Донбасса. В то же время 231 человек и 55 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

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Кроме того, в Новотроицком пограничники зафиксировали две попытки подкупов. Граждане предлагали правоохранителям 500 и 1600 гривен за пропуск на контролируемую территорию без установления приложения "Вдома" для прохождения самоизоляции. Их передали полиции для принятия соответствующего правового решения.

Следует отметить, что из-за пандемии коронавируса граждане Украины, подлежащие самоизоляции, при следовании на контролируемую украинскими властями территорию обязаны установить и активировать приложение "Вдома". Если они не могут установить, то подлежат обсервации. Иностранцам же при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

В то же время, самоизоляция будет прекращаться, если получить отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, проведенного после пересечения КПВВ. Кроме того, предусмотрен широкий перечень категорий граждан, к которым не применяется самоизоляция.

Как сообщалось, жители оккупированных территорий не подлежат самоизоляции, если получили приглашение на вакцинацию с украинским идентификатором.

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