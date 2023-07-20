На Крымском мосту оккупанты неожиданно объявили воздушную тревогу: видео

Водители автомобилей, стоявших в очереди на проезд по Крымскому мосту, который после обрушения одного участка работает с ограниченной пропускной способностью, услышали объявление о "воздушной тревоге". Им посоветовали срочно покинуть мост, соединяющий РФ с оккупированным полуостровом.

Соответствующее видео было опубликовано в четверг, 20 июля, в российских Telegram-каналах.

На видеозаписи, сделанной из одного из стоявших в очереди автомобилей, слышно сообщение о том, что "объявлена воздушная тревога" и "всем автомобилям необходимо срочно покинуть мост".

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Объявление длилось недолго, не вызвав особой паники среди водителей — прыжков с моста в воду не наблюдалось.

Впоследствии в некоторых Telegram-каналах появилось предположение, что оповещение о воздушной тревоге было "учением".

На Крымском мосту оккупанты неожиданно объявили воздушную тревогу

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва, в результате чего обрушился один из его пролетов. Россияне понемногу запускают легковые автомобили, но полноценного возобновления движения транспорта по Крымскому мосту не произошло.

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