На Крымском мосту произошел масштабный пожар: что известно (фото и видео)

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Оккупационные власти Крыма сообщают, что на одном из участков переправы загорелась цистерна с топливом.

Об этом со ссылкой на "советника главы Крыма" Олега Крючкова пишут российские средства массовой пропагнады.

Между тем, Крымская железная дорога информирует, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. "Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за пожара автомобильное движение на Крымском мосту приостановлено. Судоходство же в Керченском проливе не перекрывалось.

Из появившихся в Сети видео и фото видно, что "развлекло" на Крымском мосту мощно. Пожар на переправе большой, над мосом поднялся сильный черный дым. Более того — на некоторых фото видно, что, кроме повреждений железнодорожного пути, просело дорожное полотно.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предполагает, что "хлопка" в аннексированном РФ Крыму будет немало. Впрочем, удары по скоплению кафиров на полустрове будут после того, как ВСУ освободят Херсонщину. Сейчас для украинских защитников главными целями являются мосты и железная дорога, чтобы прекратить подкормку войск, а железная дорога – чтобы прекратить опрокидывание войск.

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