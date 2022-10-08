На Крымском мосту произошел масштабный пожар: что известно (фото и видео)

Из-за пожара автомобильное движение на Крымском мосту приостановлено.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Оккупационные власти Крыма сообщают, что на одном из участков переправы загорелась цистерна с топливом.
Об этом со ссылкой на "советника главы Крыма" Олега Крючкова пишут российские средства массовой пропагнады.
Между тем, Крымская железная дорога информирует, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. "Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за пожара автомобильное движение на Крымском мосту приостановлено. Судоходство же в Керченском проливе не перекрывалось.
Из появившихся в Сети видео и фото видно, что "развлекло" на Крымском мосту мощно. Пожар на переправе большой, над мосом поднялся сильный черный дым. Более того — на некоторых фото видно, что, кроме повреждений железнодорожного пути, просело дорожное полотно.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов предполагает, что "хлопка" в аннексированном РФ Крыму будет немало. Впрочем, удары по скоплению кафиров на полустрове будут после того, как ВСУ освободят Херсонщину. Сейчас для украинских защитников главными целями являются мосты и железная дорога, чтобы прекратить подкормку войск, а железная дорога – чтобы прекратить опрокидывание войск.
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