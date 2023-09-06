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На Крымском мосту установили новый пролет вместо поврежденного (спутниковые фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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На Крымском мосту установили новый пролет вместо поврежденного (спутниковые фото)

Крымский мост / Фото: Радио Свобода

Значительные повреждения городов получил вследствие атаки 17 июля.

Российско-оккупационная "власть" установила новый пролет на Крымском мосту вместо поврежденного в результате атаки.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на спутниковые фото.

Речь идет об ударе надводными дронами 17 июля.

Журналисты сравнили фотографии американской компании Planet за 3 и 5 сентября. По всей видимости, на первой фотографии пролета нет, а на второй — уже есть.

"Раньше к югу от моста были установлены баржи, которые, как предполагается, станут основой для заграждения, призванного предотвратить подобные атаки в будущем", — отметили в СМИ.

Напомним, ранее сообщали, что кафиры изменили тактику охраны Крымского моста.

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Дата публикации
Просмотры
1169
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