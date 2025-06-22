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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На крыше вагона-цистерны 13-летний подросток получил тяжелую травму: фото

Парня госпитализировали с места несчастного случая в крайне тяжелом состоянии.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Вагон-цистерна в Гниване

Вагон-цистерна в Гниване / © Национальная полиция Винницкой области

В городе Гнивань Винницкой области 13-летний подросток в результате поражения электрическим током получил термические ожоги.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и в полиции Винницкой области.

Несчастный случай произошел вечером в субботу, 21 июня. Об инциденте сообщил полиции и спасателям работник железнодорожной станции.

На момент прибытия спасателей ребенок находился на земле между путями.

Работники на месте несчастного случая

Работники на месте несчастного случая

Предварительно установлено, что мальчик 13 лет вылез на вагон-цистерну поезда, который не двигался, и ухватился за высоковольтную линию, в результате чего получил ожоги.

Бойцы ГСЧС вместе с полицейскими достали подростка и передали его бригаде «скорой».

13-летнего парня передали медикам

13-летнего парня передали медикам

Мальчика в крайне тяжелом состоянии доставили в Центр термической травмы и пластической хирургии областной больницы.

Сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

Полиция устанавливает все обстоятельства этого происшествия.

Напомним, недавно в городе Бахмаче на Черниговщине двое 12-летних ребят получили поражение током на крыше грузового поезда.

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