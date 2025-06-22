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- Украина
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На крыше вагона-цистерны 13-летний подросток получил тяжелую травму: фото
Парня госпитализировали с места несчастного случая в крайне тяжелом состоянии.
В городе Гнивань Винницкой области 13-летний подросток в результате поражения электрическим током получил термические ожоги.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины и в полиции Винницкой области.
Несчастный случай произошел вечером в субботу, 21 июня. Об инциденте сообщил полиции и спасателям работник железнодорожной станции.
На момент прибытия спасателей ребенок находился на земле между путями.
Предварительно установлено, что мальчик 13 лет вылез на вагон-цистерну поезда, который не двигался, и ухватился за высоковольтную линию, в результате чего получил ожоги.
Бойцы ГСЧС вместе с полицейскими достали подростка и передали его бригаде «скорой».
Мальчика в крайне тяжелом состоянии доставили в Центр термической травмы и пластической хирургии областной больницы.
Сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.
Полиция устанавливает все обстоятельства этого происшествия.
Напомним, недавно в городе Бахмаче на Черниговщине двое 12-летних ребят получили поражение током на крыше грузового поезда.