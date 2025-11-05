На Купянском направлении "служит" мальтипу Персей: кадры восхитили Сеть

"Гриня" и Персей

На Купянском направлении уже два года работает пес Персей. Кадры восхитили Сеть.

Об этом сообщило 43 ОМБр.

Легендарный дуэт

Как отмечается, водитель батальона беспилотных систем по прозвищу «Гриня» работает на Купянском направлении с неизменным штурманом Персеем. Да, это пес породы мальтипа.

«Но не просто пес, а стратег, психолог и главный контролер перекусов. Говорят, что враг боится не дронов, а Персея, потому что его „гав“ — это не просто звук, это сигнал: „Гриня, пора действовать!“, — говорится в сообщении.

