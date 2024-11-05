На Кураховском направлении потеряны Ильинка и Новодмитровка — военный обозреватель

Успеновку и Берестки враг начал протискать.
На Кураховском направлении потеряны населенные пункты Ильинка и Новомитровка.
Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
По его словам, враг все еще дожимает Новоселидовку, Вознесенку и Екатериновку.
Успеновку и Берестки враг начал протискать, и преуспевает.
"К сожалению, Успеновка скорее всего не станет местом, где можно хотя бы на неделю-две сдержать нашествие. Потому что в том месте от р. Сухие Яли остался разве что ручей небольшой глубины. Оккупанты ее просто пешком пройдут, а когда на другом берегу накопятся (1-2-3 дня, не больше), то наведут переправы, да и все", — говорится в сообщении.
Военный обозреватель отмечает, что до запорожской трассы в районе с. Разлив-Константинополь оккупантам осталось около 5 км.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщало, Руслан Горбенко заявил что, если война продлится в Украине еще два-три года, нужно будет мобилизовать по 150 тысяч человек в год.
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