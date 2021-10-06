Тиктокер показал, как якобы "Новой почтой" в коробке достался из Киева в Одессу, в компании говорят, что это постановка

Парень утверждает, что в дороге ему было жарко, скучно и немного больно.

В Украине тиктокер утверждает, что якобы решил провести эксперимент и отправился летом с Киева в Одессу не совсем обычным способом. Все дело в том, что путешествовать парень, как он утверждает, якобы поехал в картонной коробке, которую на курорт доставила "Новая Почта".

Видео того, как ребята "упаковывали" посылку, позже появилось в социальных сетях.

На ролике видно, как несколько парней принесли в одно из отделений почты большую коробку. Перед этим в нее якобы залез парень. С собой он взял фонарик, бутылку, нож и мобильный телефон, чтобы записать на камеру свои ощущения от дороги.

На “Новой почте” посылку приняли и взвесили. Оказалось, что она весит немного больше 63 килограмм. Тем временем в коробке якобы сидел человек. Позже в дороге парень время от времени записывал на камеру свои ощущения от путешествия.

“Уже 12 часов ночи. Лежу три часа, пока еще на отделении. Пока нормально, не жарко, лежать удобно. Можно спокойно поспать”, — говорил молодой человек.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика. +18

Когда грузовик с посылками отправился в путь, тиктокеру стало жарко. Иногда он подскакивал на ухабах, которые попадались на трассе. По словам парня, водитель "летел, как сумасшедший".

В отделении почты тоже было жарко. Парень там вел себя "очень тихо, чтобы не спалиться". А потом за ним пришли друзья, которым почте без проблем выдали "живую посылку".

В "Новой почте" сообщили ТСН.ua, что на самом деле тиктокер не ехал из Киева в Одессу, а это видео - постановка.

"Это ложный факт. Видео тиктокера имеет шутливый постановочный характер. Оно снято еще в 2020 году на стоянке возле одного из отделений "Новой почты" в Одессе. На наших видеокамерах, установленных возле отделения видно, как подъехал автомобиль, несколько товарищей достали коробку и сделали видео. В отделение коробки не заносили и не отправляли. Интересная задумка и актерская игра, хоть сценарий и не по реальным событиям", - сообщили в компании.

Напомним, что во Львове тиктокеры среди бела дня силой посадили девушку в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

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