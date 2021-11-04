На курорты Прикарпатья будут впускать только туристов с COVID-документами

На курорты Прикарпатья будут впускать только туристов с COVID-документами

Теперь попасть на отдых в Прикарпатье можно будет только при определенных условиях.

В Ивано-Франковской области туристы смогут посещать комплексы отдыха и рекреаций только при наличии сертификата о вакцинации, теста на коронавирус, или справки о выздоровлении от COVID-19.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании в среду, 3 ноября.

Комиссия ТЭБ и ЧС обязала руководителей комплексов отдыха и рекреации не допускать посетителей без "зеленых" COVID-сертификатов либо без отрицательного результата тестирования на коронавирус, который проведен не более чем за 72 часа, либо без подтвержденной в "Дия" справки об выздоровлении. Без этих документов туристы также не смогут воспользоваться подвесными канатными дорогами и подъемниками.

За соблюдением установленных ограничительных противоэпидемических мер будет следить полиция и работники Госпродпотребслужбы.

Напомним, с 30 октября Ивано-Франковская область отвечает "красной" зоне эпидемической опасности.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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