На Курщине создана военная комендатура: итоги заседания Ставки

В Судже на Курщине создана военная комендатура, рассказал главком Сырский.

Сегодня, 15 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации в Курщине.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Провел Ставку. Фронт. Оружие. Обмен пленными. Законодательные инициативы", – отметил Зеленский.

На опубликованном видео Сырский доложил, что в Судже завершено уничтожение противника. Украина создала военную комендатуру в Курской области РФ, ее возглавил генерал Москалев.

"Украинские войска в Курской области всего с начала операции продвинулись на 35 километров вглубь и заняли 1150 квадратных километров территории РФ – 82 населенных пункта , – доложил Сырский.

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Ранее Financial Times сообщило, что Украина и РФ начинают переговоры об обмене пленными, взятыми на Курщине.

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