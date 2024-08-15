На Курщине создана военная комендатура: итоги заседания Ставки

В Судже на Курщине создана военная комендатура, рассказал главком Сырский.
Сегодня, 15 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации в Курщине.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
"Провел Ставку. Фронт. Оружие. Обмен пленными. Законодательные инициативы", – отметил Зеленский.
На опубликованном видео Сырский доложил, что в Судже завершено уничтожение противника. Украина создала военную комендатуру в Курской области РФ, ее возглавил генерал Москалев.
"Украинские войска в Курской области всего с начала операции продвинулись на 35 километров вглубь и заняли 1150 квадратных километров территории РФ – 82 населенных пункта , – доложил Сырский.
НАСТУПЛЕНИЕ НА КУРЩИНУ! СЫРСКИЙ озвучил РЕЗУЛЬТАТЫ!
Ранее Financial Times сообщило, что Украина и РФ начинают переговоры об обмене пленными, взятыми на Курщине.
Читайте также:
- В Курской области спецназовцы СБУ взяли в плен более 100 россиян за раз: появилось видео
- Чем может закончиться Курская операция: эксперт озвучил самый плохой сценарий для Украины
- "Спасибо, мужики, хоть вы нас не бросили": как жители Суджи встречают украинских военных