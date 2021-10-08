На лице выросла огромная опухоль: врач Валихновский рассказал, что такое миксома и как ее лечить

На лице выросла огромная опухоль: врач Валихновский рассказал, что такое миксома и как ее лечить

Медик также показал пациентку с опухолью на лице.

Врач Ростислав Валихновский пытается помочь пациентке с миксомой — доброкачественной опухолью. Чтобы ее избавиться нужно провести сложную и дорогостоящую операцию.

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Об этом врач написал на своей странице в Facebook.

По словам Ростислава Валихновского к нему обратилась пациентка, которая пожаловалась на огромное образования на лице. Диагностика выявила у больной миксому.

"Миксома — доброкачественная опухоль. Она характеризуется: врастанием в костные структуры лицевого скелета, происходит из сполучноӥ ткани ембриональноӥ строения, содержит базофильные клетки, продуцирующие муцин, растет медленно, рентгенологически майже не отличается от кисти. Лечение — только хирургическое", — подчеркнул медик .

Фото: Ростислав Валихновский

Для того, чтобы вылечить женщину необходимо удалить опухоль и сделать вид лица женщины эстетическим. Стоимость такой операции 30 тыс. евро, а потому медик обратился с просьбой помочь его пациентке, поскольку ее семья не имеет необходимых средств.

Напомним, Ростислав Валихновский рассказал, как укрепить иммунитет и кто склонен к бессимптомного течению COVID-19.

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