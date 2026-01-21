На Лиманском направлении ситуация усложняется: враг пытается изолировать плацдарм - обозреватель

Российские военные / © Associated Press

Реклама

На Лиманском направлении ситуация в тактическом плане ухудшается — российские войска усиливают давление на украинскую оборону и приближаются к изоляции лиманского плацдарма.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в социальных сетях.

По его словам, оккупанты постоянно "напрягают" оборону в районе Лимана, а до изоляции плацдарма остаются считанные километры. Кроме того, продолжается инфильтрация противника малыми группами и не всегда их удается вовремя уничтожить.

Реклама

Мирошников отмечает, что в случае изоляции лиманского плацдарма логистика украинских сил может существенно ухудшиться.

Борьба за контроль над путями снабжения, по его информации, сейчас идет в районах Новоселовки — Шандриголового и Кривой Луки — Закотного. В обоих случаях противник, к сожалению, близок к достижению своих целей, подчеркнул обозреватель.

Напомним, зимние погодные условия влияют на ход боевых действий , но не останавливают их. Российские войска пытаются использовать туманы, снегопады и темное время для продвижения вперед, в частности с применением бронетехники.

В то же время, морозы создают одинаковые трудности для обеих сторон, а Силы обороны Украины эффективно противодействуют попыткам врага, в частности благодаря активному использованию беспилотников.