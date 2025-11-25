На Лиманском направлении ВСУ останавливают пропитку врага малыми группами

Война в Украине / © Associated Press

На Лиманском направлении ситуация остается сложной: враг пытается проникать в небольшие группы, но благодаря слаженным действиям украинских бойцов и применению беспилотных систем его атаки эффективно нейтрализуются.

Об этом в прямом эфире Эспрессо сообщил инженер РЭБ 4-го механизированного батальона ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого Олег Габи.

«На Лиманском направлении ситуация тяжелая, но контролируемая. В последние дни туманные ночи, и, пользуясь этими погодными условиями, враг пытается просочиться в глубь нашей обороны малыми группами по 2–3 человека. Они заходят, им это сначала удается, но утром благодаря слаженной работе нашей пехоты, аэроразведчикам, средствам поражения, нам удается их найти и нейтрализовать», — рассказал он.

По его словам, вражеская техника стала особенно желанной целью для украинских FPV-дронов и ударных беспилотных систем, из-за чего оккупанты почти перестали активно использовать бронированные машины.

«То есть, советские запасы крайне редко используются. Враг сейчас идет на такой технике — это переработанные „Жигули“, ослы, мопеды, мотоциклы и прочее. То есть такой сюрреализм», — добавил он.

Олег Габи отметил, что оккупанты не атакуют большими группами и используют минимальное количество техники.

«Это очень маленькие — 3–4, максимум 5 единиц техники, очень разной: „буханки“ — изрезанные УАЗы, „Жигули“ без крыши, мопеды. Смотришь на это — и создается впечатление, что снимается фантастическое кино», — объяснил он.

В то же время он подчеркнул, что любое появление танка на линии фронта мгновенно становится мишенью для украинских FPV-дронов.

«Как только танк появляется в зоне поражения наших FPV, туда лететь будет 10–15 дронов. Кстати, именно сегодня нашими силами был уничтожен вражеский танк на нашем участке», — отметил инженер.

Ранее сообщалось, что украинские военные и спецслужбы продолжают оборонную операцию в районе Покровска, увольняя ключевые районы города и сдерживая российские штурмы на южных окрестностях.

Мы ранее информировали, что украинские Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска, а также контролируют позиции южнее железной дороги.