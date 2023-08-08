На лодках возили за границу: в двух областях Украины разоблачили дельцов, которые помогали бежать от мобилизации

Подозреваемых и уклонистов задержала полиция.
В Полтавской и Закарпатской области разоблачили четырех злоумышленников, которые за 4500 долларов переправляли уклонистов за границу.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.
По данным следствия, в Полтавской области двое злоумышленников подыскивали уклонистов, которые хотели скрыться за границу. Стоила эта "услуга" 4500 долларов. Для того чтобы получить "входной билет", мужчины платили задаток и тогда их отправляли в Мукачево Закарпатской области. Там они могли прожить от трех дней до двух недель.
"После согласования всех договоренностей и получения второго денежного транша злоумышленники доставляли уклонявшихся к месту незаконного пересечения границы, где через реку, на лодках, переправляли их в Румынию", — говорится в сообщении.
6 августа правоохранители задержали двух дельцов вместе с шестью уклонистами. Также полиция в Полтавской области задержала еще двух организаторов схемы.
"В автомобилях находились шесть мужчин, пытавшихся выехать за пределы Украины. В общей сложности они успели передать злоумышленникам 30 000 долларов США. В этот же день на территории Полтавской области правоохранители задержали еще двух членов преступной группы, причастных к ведению "бизнеса", — отметили в ДСР Нацполиция.
В настоящее время дельцам объявили подозрение.
Напомним, в Одесской области группа лиц незаконно переправляла за границу уклонистов по поддельным документам.
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