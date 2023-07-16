На лондонском музыкальном фестивале прозвучало произведение украинского композитора

Произведение прозвучало в рамках мировой премьеры для симфонического оркестра.
На концерте-открытии лондонского музыкального фестиваля BBC Proms впервые прозвучало произведение композитора из Украины Богданы Фроляк.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"Произведение Богданы Фроляк "Да будет Свет" прозвучало в рамках мировой премьеры для симфонического оркестра, состоявшейся по специальному заказу BBC", — говорится в сообщении.
Дирижировала киевлянка Даля Стасевская, главный дирижер симфонического оркестра Лахти.
Ранее мы сообщали, что в Испании благодаря искусственному интеллекту нашли произведение известного драматурга.
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