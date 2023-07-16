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На лондонском музыкальном фестивале прозвучало произведение украинского композитора

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
67
Время на прочтение
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На лондонском музыкальном фестивале прозвучало произведение украинского композитора

Произведение украинской композиторши прозвучало в Лондоне. Фото: МКИП

Произведение прозвучало в рамках мировой премьеры для симфонического оркестра.

На концерте-открытии лондонского музыкального фестиваля BBC Proms впервые прозвучало произведение композитора из Украины Богданы Фроляк.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Произведение Богданы Фроляк "Да будет Свет" прозвучало в рамках мировой премьеры для симфонического оркестра, состоявшейся по специальному заказу BBC", — говорится в сообщении.

Дирижировала киевлянка Даля Стасевская, главный дирижер симфонического оркестра Лахти.

Произведение украинской композиторши прозвучало в Лондоне. Фото: МКИП / ©
Произведение украинской композиторши прозвучало в Лондоне. Фото: МКИП
Произведение украинской композиторши прозвучало в Лондоне. Фото: МКИП / ©
Произведение украинской композиторши прозвучало в Лондоне. Фото: МКИП

Ранее мы сообщали, что в Испании благодаря искусственному интеллекту нашли произведение известного драматурга.

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Дата публикации
Просмотры
67
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