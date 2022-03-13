На Луганщине и Киевщине заработали гуманитарные коридоры для эвакуации – заместитель главы ОП

В воскресенье, 13 марта, будет работать ряд эвакуационных коридоров из населенных пунктов Киевской и Луганской областей.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
В частности, работает коридор Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир. В данный момент автобусы продолжают движение из Песковки.
Эвакуация доступна также по маршруту Светильня – Плоское – Гоголев – Красиловка – Квитневое – Бровары.
«Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров», – пояснил Тимошенко.
В Киевской области также открыт эвакуационный коридор Перемога – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев, а также коридор Большая Дымерка – Бровары.
На Луганщине эвакуация ведется по следующим маршрутам:
Кременная – Лиман;
Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск;
Попасная – Бахмут – Славянск;
Горное – Лисичанск – Бахмут – Славянск;
Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск.
Кроме того, в Мариуполь из Бердянска продолжает движение колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.