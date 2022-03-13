На Луганщине и Киевщине заработали гуманитарные коридоры для эвакуации – заместитель главы ОП

На Луганщине и Киевщине заработали гуманитарные коридоры для эвакуации – заместитель главы ОП

В воскресенье, 13 марта, будет работать ряд эвакуационных коридоров из населенных пунктов Киевской и Луганской областей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, работает коридор Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир. В данный момент автобусы продолжают движение из Песковки.

Эвакуация доступна также по маршруту Светильня – Плоское – Гоголев – Красиловка – Квитневое – Бровары.

«Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров», – пояснил Тимошенко.

В Киевской области также открыт эвакуационный коридор Перемога – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев, а также коридор Большая Дымерка – Бровары.

На Луганщине эвакуация ведется по следующим маршрутам:

Кременная – Лиман;

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск;

Попасная – Бахмут – Славянск;

Горное – Лисичанск – Бахмут – Славянск;

Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск.

Кроме того, в Мариуполь из Бердянска продолжает движение колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.