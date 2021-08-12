На Луганщине мужчине надоела собака и он ее повесил: фото

Замученное животное обнаружил участковый офицер полиции в лесном массиве возле села.

Вблизи села Райгородка (Луганская область) участковый офицер полиции обнаружил повешенную на веревке собаку, без признаков жизни. Как оказалось, животное убил 45-летний хозяин.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, опубликовав фото с места страшной находки.

Животное, висящее на дереве с петлей на шее, участковый увидел во время обхода территории в лесном массиве возле села. Экспертиза установила, что смерть собаки наступила в результате механической асфиксии.

Полицейский провел первоочередные меры для раскрытия преступления и установил, что к убийству собаки причастен 45-летний местный житель. Ранее он приютил соседского старого пса, а когда он ему надоел, отвел в лес и там повесил.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Подозреваемый в совершении преступления ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, в Черновицкой области полицейские устанавливают лиц, которые издевались над лисенком и снимали свои действия на видео

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