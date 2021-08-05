На Луганщине по программе "Большая стройка" за 2 года отремонтируют 400 км дорог — Кубраков

Эти дороги имеют стратегическое значение для региона, проходят через густонаселенные пункты.
Укравтодор объявил тендер на капитальный ремонт 61,5 км дорог в Луганской области, которые имеют большое значение для региона и военных.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Это важный этап реализации соглашения с Международным банком реконструкции и развития по восстановлению инфраструктуры Востока. Речь идет об обновлении двух участков: 49,5 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" — Старобельск — Бахмут и 12 км дороги Н-26 Чугуев — Меловое ", — заявил он.
Также в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в ближайшее время объявят тендер на ремонт 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка» — Сватово — Лисичанск — Луганск. Торги будут проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР.
Эти дороги имеют стратегическое значение для региона, проходят через густонаселенные пункты. Годами они не обновлялись, а с началом войны ими интенсивно двигалась военная техника ", — объясняет министр.
До старта президентской программы по развитию инфраструктуры дороги на Луганщине почти не ремонтировались: за предыдущие 10 лет сделали только 132,9 км.
Поэтому с началом "Большого строительства" мы уделяем особое внимание именно этой области. Напомню, что всего за 2 года обновим в Луганской области около 400 км дорог ", — отметил Кубраков.
Как сообщал координатор "Большого строительства", заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение 2021 за инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского будет построено и отремонтировано 6500 км дорог по всей стране.