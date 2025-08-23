На Луганщине уничтожены оккупанты, причастные к зверствам в Буче - ГУР

Потери российской армии / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В поселке Калиново на временно оккупированной территории Луганской области прогремел взрыв во дворе одного из домов, где находились шестеро российских захватчиков с их военным транспортом.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

В военной разведке уточнили, что это подразделение оккупантов выполняло функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку от дома вражеской военно-ремонтной базы.

«В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ „буханка“, загруженная боекомплектом, а также три российских оккупанта. Еще двое захватчиков — тяжелые „300“, — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что в начале полномасштабного вторжения 2022 года российские оккупанты, которые были уничтожены на Луганщине, принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области.

Напомним, недавно дальнобойные дроны СБУ нанесли удары по складам боеприпасов во временно оккупированном Белокуракино Луганской области.