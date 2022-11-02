На Луганщине задержали шпионку ФСБ, которая пыталась проникнуть в СБУ и стать "двойным агентом" (фото)

Завербованная предательница передавала оккупантам данные о маршрутах ВСУ и пыталась проникнуть в СБУ для дальнейшей разведки в пользу РФ.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила законспирированную шпионку ФСБ в Луганской области. Женщина притворялась украинской патриоткой и пыталась втереться в доверие СБУ, в то же время она выполняла задачи российских спецслужб, которые хотели сделать из нее "двойного агента" для разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Для выполнения враждебной задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. Но работники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой через подконтрольное оккупантам так называемое "МГБ ЛНР".

После начала полномасштабного вторжения она следила за маршрутами и техникой ВСУ на территории Луганской области, полученную информацию передавала оккупационной администрации для проведения дальнейших репрессий против местных жителей.

"Однако СБУ сорвала планы врага по проникновению их "крота" в негласный аппарат Службы. В результате многоходовых контрразведывательных мер, злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее "куратора". Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели предательницу на подконтрольную территорию и задержали", – рассказывают в СБУ.



Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей заключили под стражу.

Напомним, в Николаеве женщина получила 15 лет заключения за сотрудничество с оккупантами, а предателя из Одессы, работавшего на боевиков "ДНР", тоже отправили в тюрьму на 15 лет.

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