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На Лугащине женщины легли под автобус с "мобилизованными" мужчинами, чтобы не отпустить их на фронт: фото

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На Лугащине женщины легли под автобус с "мобилизованными" мужчинами, чтобы не отпустить их на фронт: фото

фото/Стратком ВСУ

Боевики "ЛНР" продолжают проводить принудительную "мобилизацию" мужчин на оккупированных территориях.

В оккупированном Алчевске Луганской области женщины не хотят отпускать на фронт своих принудительно "мобилизованных" в российское войско мужчин.

Чтобы помешать отправке мужчин на войну против Украины, женщины даже пытались голыми руками задержать автобус с "мобилизованными".

Некоторые из них стали перед автобусом, чтобы не пропустить его, а одна из женщин даже легла под транспорт.

Соответствующее фото обнародовал Стратком ВСУ.

"Принудительная "могилизация" в банановой линиры для удовлетворения потребностей деда кабаева продолжается. Оккупированный Алчевск, женщины не выпускают своих мужчин-мобиков", — говорится в подписи к фото.

фото/Стратком ВСУ / ©
фото/Стратком ВСУ

Напомним, в Горловке Донецкой области практически не осталось мужчин из-за "мобилизации", которую проводят рашисты. По данным разведки, местные мужчины, ранее "мобилизованные", не выходят на связь от 11 сентября.

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