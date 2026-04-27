На Львовщине 19-летний хакер сломал 600 тысяч аккаунтов Roblox и продавал их в РФ: как работала схема
Во Львовской области разоблачили хакеров, заработавших почти 10 млн грн на сломе аккаунтов Roblox и их продажи в РФ.
Правоохранители прекратили деятельность группы хакеров, получавших доступ к учетным записям популярной игровой платформы Roblox и перепродаваемых на российских ресурсах.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Организация схемы и механизм излома
По данным следствия, организовал незаконный бизнес 19-летний житель Дрогобыча, привлек двух сообщников в возрасте 21 и 22 года. Для получения доступа к чужим профилям участники группы использовали украденные cookie-файлы, что позволяло входить в аккаунты без знания паролей.
С помощью специализированного ПО фигуранты отбирали учетные записи с виртуальной валютой или редкими предметами. В период с октября 2025 по январь 2026 злоумышленники проверили более 610 тысяч аккаунтов. В ходе расследования было обнаружено 357 файлов с подобранными наиболее ценными профилями.
По информации полицейских, украденные доступы подозреваемые продавали на российских платформах, а оплату получали на криптогаманке. Предварительно установлено, что общий доход от такой деятельности мог составить почти 10 миллионов гривен.
Обыски и подозрения
В рамках уголовного производства правоохранители провели 10 обысков, в которых изъяли:
компьютерная техника и носители информации;
банковские карты и телефоны;
более 2,5 тыс. евро и почти 35 тыс. долларов США наличными.
Участникам группы сообщено о подозрениях по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем) УК Украины.
Кроме того, во время следственных действий у 44-летнего знакомого подозреваемых обнаружили вещества, похожие на каннабис. Мужчину задержали, а изъятое отправили на экспертизу. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 307 УК Украины (незаконное производство или сбыт наркотических средств). Операцию проводили прокуроры совместно с киберполицией и СБУ.
