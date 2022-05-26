На Львовщине 19-летний мотоциклист сбил насмерть 13-летнюю велосипедистку и попал в реанимацию

На Львовщине 19-летний мотоциклист сбил насмерть 13-летнюю велосипедистку и попал в реанимацию

На Львовщине 13-летняя велосипедистка погибла в результате столкновения с мотоциклом, а водитель двухколесного попал в реанимацию.

ДТП произошло в среду, 25 мая, около 20:30, на улице Завадка в селе Явора Самборского района Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

Как предварительно установили правоохранители, 19-летний местный житель на мотоцикле FOSTI 21 сбил 13-летнюю жительницу этого же села.

В результате ДТП мотоциклиста и велосипедистку с травмами госпитализировали. Но, несмотря на усилия медиков, от полученных травм девочка скончалась в больнице. Водитель мотоцикла находится в реанимации.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

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