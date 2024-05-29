На Львовщине 8-летнюю девочку укусила ядовитая гадюка – ребенок сутки провел в реанимации

Во Львовской области, на базе отдыха вблизи села Хоросно, 8-летнюю девочку укусила гадюка. Место укуса сразу посинело, ребенок сутки пробыл в реанимации во Львовске детской больницы св. Николая.

Об этом пишет Zaxid.net.

Девочка по имени Алиса не боится пресмыкающихся, ведь у нее дома живут два экзотических любимца – маисовый полоз и молочная змея. Во время отдыха Алиса заметила пресмыкающееся и решила с ним поиграть.

Ребенок поймал одного возле озера, однако оно вывернулось и укусило его за большой палец левой руки. Девочка сразу почувствовала боль, а место укуса – посинело. Родители сфотографировали пресмыкающееся и сразу повезли дочь в больницу. Как оказалось, Алису укусила гадюка.

"Специалисты отделения анестезиологии и интенсивной терапии сразу начали очищать кровь ребенка от яда. Приняли противошоковые меры и выполнили инфузионную терапию. Во время постоянных капельниц каждые четыре часа девочке брали кровь на анализ и мерили температуру, чтобы отслеживать любые изменения в организме. Сутки Алиса пробыла в реанимации под пристальным медицинским наблюдением", - рассказали в больнице.

Ребенка уже выписали из больницы. Укус гадюки для Алисы прошел без последствий для здоровья благодаря тому, что ее вовремя доставили в больницу.

Напомним, в Киеве огромная змея на кондиционере испугала людей.

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